Начальниця групи комплектування 12 бригади "Азов" НГУ Ярослава Кашка розповіла 24 Каналу, що рівень добровольців, які долучаються до "Азова" є стабільним. Сьогодні як і на початку повномасштабного вторгнення до бригади звертаються вмотивовані люди, які прагнуть захищати Україну.

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Бригаді потрібні певні спеціалісти

Приєднатися до 12 бригади "Азов" можна, звернувшись до одного з п'яти рекрутингових центрів, які діють в Україні.

Дуже часто відбувається так, що людина чекала повістку з військкомату і, розуміючи, що зараз мобілізація буде посилена через впровадження нового закону, приходить добровольцем до нас. Для "Азова" це є гарним показником,

– наголосила начальниця групи комплектування.

Добровольці, які хочуть приєднатися до бригади, можуть дізнатися про її вакансії на відповідних сайтах з пошуку роботи.

Зараз бригада шукає певних спеціалістів – пілотів FPV-дронів, БпЛА. Також стрільців – піхоту, танкістів, саперів. Проте це військові спеціальності, і серед цивільних важко знайти тих, хто ними володіє. Однак ми навчаємо людей. Для нас найважливішим є те, що людина просто бажає служити,

– зауважила Кашка.

Напрямок діяльності добровольця визначається під час співбесіді в рекрутингових центрах. Також він може ознайомитись з можливими варіантами проходження служби в бригаді.

Навчання – обов'язкове

Крім того, всі люди, які вступають до лав бригади "Азов" проходять загальний базовий курс бойової підготовки, що триває п'ять тижнів.

Для нас важливо, щоби всі бійці нашої бригади в незалежності від посади мали базовий рівень підготовки для того, щоб вони якісно могли виконувати поставлені завдання,

– підкреслила вона.

Під час підготовки на цьому курсі вивчаються базові блоки: вогнева підготовка, тактична медицина, інженерно-саперна справа, частина стройової. Також можуть бути додаткові блоки.

Для бійців, звичайно, важлива фізична підготовка, але цивільні, які не мають відповідних навичок, зможуть навчитися. До того ж якщо рівень фізичної підготовки добровольців на сьогодні є недостатнім, це не є найважливіший показник і критерій відбору до лав бригади.

Щодо тих, хто опановує специфічні навички, наприклад, танкістів чи саперів, то вони мають проходити злагодження вже безпосередньо в своїх підрозділах. Там вони вивчатимуть специфіку техніки, зброї тощо.

"В нашій бригаді в цілому доволі багато часу витрачається на якісну підготовку бійців, адже від цього дуже залежить якість виконання бойової задачі всією бригадою", – наголосила Ярослава Кашка.

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