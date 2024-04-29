Начальниця групи комплектування 12 бригади "Азов" НГУ Ярослава Кашка розповіла 24 Каналу, що рівень добровольців, які долучаються до "Азова" є стабільним. Сьогодні як і на початку повномасштабного вторгнення до бригади звертаються вмотивовані люди, які прагнуть захищати Україну.
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Бригаді потрібні певні спеціалісти
Приєднатися до 12 бригади "Азов" можна, звернувшись до одного з п'яти рекрутингових центрів, які діють в Україні.
Дуже часто відбувається так, що людина чекала повістку з військкомату і, розуміючи, що зараз мобілізація буде посилена через впровадження нового закону, приходить добровольцем до нас. Для "Азова" це є гарним показником,
– наголосила начальниця групи комплектування.
Добровольці, які хочуть приєднатися до бригади, можуть дізнатися про її вакансії на відповідних сайтах з пошуку роботи.
Зараз бригада шукає певних спеціалістів – пілотів FPV-дронів, БпЛА. Також стрільців – піхоту, танкістів, саперів. Проте це військові спеціальності, і серед цивільних важко знайти тих, хто ними володіє. Однак ми навчаємо людей. Для нас найважливішим є те, що людина просто бажає служити,
– зауважила Кашка.
Напрямок діяльності добровольця визначається під час співбесіді в рекрутингових центрах. Також він може ознайомитись з можливими варіантами проходження служби в бригаді.
Навчання – обов'язкове
Крім того, всі люди, які вступають до лав бригади "Азов" проходять загальний базовий курс бойової підготовки, що триває п'ять тижнів.
Для нас важливо, щоби всі бійці нашої бригади в незалежності від посади мали базовий рівень підготовки для того, щоб вони якісно могли виконувати поставлені завдання,
– підкреслила вона.
Під час підготовки на цьому курсі вивчаються базові блоки: вогнева підготовка, тактична медицина, інженерно-саперна справа, частина стройової. Також можуть бути додаткові блоки.
Для бійців, звичайно, важлива фізична підготовка, але цивільні, які не мають відповідних навичок, зможуть навчитися. До того ж якщо рівень фізичної підготовки добровольців на сьогодні є недостатнім, це не є найважливіший показник і критерій відбору до лав бригади.
Щодо тих, хто опановує специфічні навички, наприклад, танкістів чи саперів, то вони мають проходити злагодження вже безпосередньо в своїх підрозділах. Там вони вивчатимуть специфіку техніки, зброї тощо.
"В нашій бригаді в цілому доволі багато часу витрачається на якісну підготовку бійців, адже від цього дуже залежить якість виконання бойової задачі всією бригадою", – наголосила Ярослава Кашка.
Що говорять в "Азові" щодо мобілізації в Україні
- Заступник командира бригади Сергій Цісарук із позивним "Мольфар" запропонував спосіб, який, на його думку, мав би пришвидшити процес мобілізації. Він вважає, що пошук ухилянтів мають здійснювати бойові бригади, а не працівники ТЦК.
- Тоді, як зазначив Цісарук, чоловіки не змогли б відкупитися хабарями, адже бійці бригади зацікавлені у поповненні своїх лав. До того ж бригадна рота розвідки набагато краще розшукувала ухилянтів, адже має відповідний високий рівень підготовки.
- Офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко, коментуючи мобілізацію в нашій країні, зазначив на важливості того, щоб кожен мобілізований міг посісти посаду у війську, на якій зміг би ефективно себе проявити.
- Саме тому, на його думку, потрібно враховувати навички, вміння та побажання мобілізованого і лише потім надавати йому кваліфіковану військову професію.