Так, заступник командира бригади Сергій Цісарук із позивним "Мольфар" вважає, що доцільно було б, аби пошуком ухилянтів займалися самі бойові бригади, а не працівники ТЦК.

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Як поповнити військо

У пості в соцмережі "Х" воїн пояснив свою думку. За його словами, у такий спосіб можна пришвидшити процес мобілізації.

Адже по-перше, чоловіки не зможуть відкупитися хабарями. Оскільки бійці бригади безпосередньо зацікавлені у поповненні своїх лав.

По-друге, бригадна рота розвідки зі своїм рівнем підготовки і досвідом набагато ефективніше проявить себе у пошуку ухилянтів.

Це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів, що служать у ТЦК,

– зазначив "Мольфар".

Задля реалізації цього задуму співробітники військкомату мають просто надати бійцям списки тих, хто уникає призову.

Що думають про посилення мобілізації в "Азові"