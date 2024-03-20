Так, заступник командира бригади Сергій Цісарук із позивним "Мольфар" вважає, що доцільно було б, аби пошуком ухилянтів займалися самі бойові бригади, а не працівники ТЦК.
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Як поповнити військо
У пості в соцмережі "Х" воїн пояснив свою думку. За його словами, у такий спосіб можна пришвидшити процес мобілізації.
Адже по-перше, чоловіки не зможуть відкупитися хабарями. Оскільки бійці бригади безпосередньо зацікавлені у поповненні своїх лав.
По-друге, бригадна рота розвідки зі своїм рівнем підготовки і досвідом набагато ефективніше проявить себе у пошуку ухилянтів.
Це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів, що служать у ТЦК,
– зазначив "Мольфар".
Задля реалізації цього задуму співробітники військкомату мають просто надати бійцям списки тих, хто уникає призову.
Що думають про посилення мобілізації в "Азові"
- Офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко розказав, як можна зменшити кількість ухилянтів. На його думку, більшість людей тікає від призову через недостатню проінформованість про те, що на них чекає після отримання бойової повістки. Чимало з них вірять міфам про те, що їх непідготовлених одразу кинуть в окопи. Тому військові мають говорити з людьми і роз'яснювати їм правду. Крім того, важливо, аби мобілізований міг отримати ту посаду, на якій він зміг би себе проявити найефективніше. Тобто, на думку Андрющенка, слід врахувати навички, вміння та побажання призовника, а потім надати йому кваліфіковану військову професію.
- Боєць із позивним "Банкай" висловився проти примусової мобілізації. Він теж вважає, що багато чоловіків уникає служби через брак правильної інформації. Вони думають, що їх усіх кинуть на штурм. Втім, ці люди не розуміють, що служити в армії – необов'язково ходити у штурм. Особа цілком може використати свою цивільну професію на користь армії. До війська можна прийти на таку професію, як слюсар, токар, водій, оператор БпЛА, дизайнер, айтішник, бухгалтер тощо. За словами "Банкая", за кожним бійцем стоять 5 – 6 чоловіків. які нараховують йому зарплату, які годують його, які привозять паливо, які ремонтують його техніку. Військовослужбовець каже, що місце у війську знайде кожен, головне – не стояти осторонь. Крім того, він вважає, що держава має займатися популяризацією військової служби.