У суспільстві склалося хибне уявлення про службу в армії, вважає боєць "Азову" з позивним "Банкай".

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Можна бути корисним у своїй сфері

За його словами, багато цивільних думають, що їх одразу кинуть у штурм, або змусять сидіти в окопах. Це все стається через брак інформації. Люди не розуміють, що армія – це єдиний суцільний механізм, який має працювати злагоджено.

Немає такого, що ти виділяєш якийсь окремий підрозділ – суто піхота дуже важлива або артилерія суто важлива. Ні, це суцільний організм,

– запевняє "Банкай".

Це означає, що люди можуть цілком використати свою цивільну професію на користь армії. До війська можна прийти на таку професію, як слюсар, токар, водій, оператор БпЛА, дизайнер, айтішник, бухгалтер тощо.

Усі мають усвідомлювати, що за кожним бійцем стоїть ще 5 – 6 чоловіків, які нараховують йому зарплату, які годують його, які привозять паливо, які ремонтують його техніку.

Військовий додає, що він у жодному разі не применшує чиїхось заслуг і почуває велику шану і повагу до тих хлопців, які ходять у штурми і сидять в окопах. Втім, кожен боєць у його роті розуміє, що сержант із матеріального забезпеченя – теж важливий, бо привозить їжу.

Головне – не залишатися осторонь

"Банкай" заявив, що треба популяризувати армію. Потрібно доводити людям, що вони можуть долучитися до війська і бути корисними у своїй сфері.

Прийди і не залишайся осторонь від усіх подій. Приходь не на штурмовика, піхоту чи розвідку. Прийди до лав ЗСУ і Нацгвардії, як фахівець своєї сфери. Ти будеш корисним. Ти будеш частиною цього,

– наголосив воїн "Азову".

Військовослужбовець додав, що він проти примусової мобілізації. Люди мають стати більш відповідальними. Втім, якщо буде якась критична ситуація, тоді примусова мобілізація потрібна.

З людьми треба говорити

Раніше в інтерв'ю журналістам офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко повторив подібну думку. Він заявив, що чоловіки ухиляються від мобілізації, бо не знають, що на них чекає після отримання бойової повістки. Це відбувається через брак комунікації між суспільством і військовою владою. Люди мають знати, що їх не кинуть непідготовленими в окопи.

Крім того, на думку Андрющенко, важливо, аби кожен мобілізований міг знайти свою нішу у війську, там, де він міг бути найбільш корисним та ефективним. Задля цього треба врахувати його навички, вміння та побажання і лише потім надати йому кваліфіковану військову професію.