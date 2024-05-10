Командувач Олександр Павлюк зазначив, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою. Тому першочерговим і основним завданням рекрутингового центру в Сухопутних військах визначили відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем.
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Чому військові вирішили створити свій рекрутинговий центр
За словами Павлюка, Сухопутні війська зацікавлені у вмотивованих кандидатах з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем.
Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом,
– пише командувач Сухопутних військ.
Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.
Не лише ТЦК: як підрозділи самі набирають фахівців
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко говорить, що, звісно, не усі є добровольцям. Є люди, які розуміли, що колись прийде повістка – і тоді вони підуть служити. Головне, щоб на їх шляху зустрілися досвідчені інструктори на перших стадіях загальновійськової підготовки.
- В травні набуде чинності закон щодо змін до мобілізації, який посилить певні заходи призову. Проте чоловіки можуть вже зараз вступити до лав 12 бригади "Азов" НГУ та почати військову підготовку відповідно до своїх здібностей.
- Одним із незвичних способів набору також став "день без повісток", який організував спецпідрозділ "Рейнджер" у Хмельницькому на минулих вихідних, 27 – 28 квітня.
- Іноземні журналісти зауважують, що в Україні пробують новий стиль рекрутингу військових. Зокрема, лави Збройних Сил України поповнюють, розміщуючи рекламу на білбордах та в інстаграмі.