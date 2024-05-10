Командувач Олександр Павлюк зазначив, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою. Тому першочерговим і основним завданням рекрутингового центру в Сухопутних військах визначили відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем.

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За словами Павлюка, Сухопутні війська зацікавлені у вмотивованих кандидатах з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем.

Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом,

– пише командувач Сухопутних військ.

Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.

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