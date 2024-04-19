Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что, конечно, не все являются добровольцами. Есть люди, которые понимали, что когда-то придет повестка – и тогда они пойдут служить. С ними никаких проблем нет.

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Что делать, если человек боится воевать

Конечно, есть люди, которые надеялись, что они не будут воевать. Здесь важно, чтобы командиры сделали все, чтобы этот человек получил необходимые знания. После этого сразу приходит уверенность в себе. Человек перестраивается на военные рельсы и готов выполнять боевые задачи.

Главное, чтобы на его пути встретились опытные инструкторы на первых стадиях общевойсковой подготовки. Важно, чтобы человек попал в подразделение, где является приоритетом подготовка и человеческая жизнь. Таких подразделений в Силах обороны сейчас большинство. От человеческой халатности никто не застрахован. Но этого в Силах обороны с каждым днем становится все меньше. У меня 90% личного состава – добровольцы,

– сказал Федоренко.

Также нужно меньше обращать внимание на различные комментарии в соцсетях. Военный иногда получает от родственников скриншоты различных комментариев. Люди возмущаются, почему он, давая интервью, всегда выглядит чистым, будто он не на фронте.

Давайте объясним. Обязанность каждого командира – когда человек выходит с переднего края, чтобы он имел возможность поесть, постирать вещи и привести себя в нормальное состояние. Любого военного вы можете увидеть в двух видах. Когда грязный, что еле глаза видно. И когда чистый. У меня есть 2 комплекта берцов. В одних я работаю. Я их почти не чищу. Там вся бахмутская грязь. И есть другие, в которых я обут, когда выполняю обязанности как командир батальона,

– отметил Федоренко.

Сейчас возможностей после мобилизации значительно больше, чем в начале полномасштабной войны. Человек вполне может пойти через рекрутинг – и выбрать то подразделение, где сможет лучше всего реализовать гражданские навыки.

Мобилизация в Украине: коротко