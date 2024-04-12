Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода" отметил, что военнообязанных не будут наказывать, если они не будут регистрироваться в е-кабинете военнообязанных.

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Как будет работать е-кабинет военнообязанных

Лазуткин сообщил, что электронный кабинет военнообязанных создадут автоматически. Регистрироваться в нем можно будет по желанию.

Электронный кабинет будет создан автоматически, но регистрироваться там человек сможет по желанию. Это не будет какой-то принудительной мерой, что каким-то образом наказывается. Сейчас по крайней мере так

– сказал Лазуткин.

По словам представителя Минобороны, это удобно, поскольку "не надо будет приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, стоять в очереди".

Еще раз подчеркиваю: это просто удобный сервис для людей, которые пользуются интернетом и имеют смартфон,

– сказал спикер.

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Преимущества е-кабинета военнообязанных

Ранее заместитель главы МО Екатерина Черногоренко рассказала, что в Украине для каждого военнообязанного создадут электронный кабинет.

Она также заявила, что с помощью е-кабинета они могут с любой удобной локации, к примеру, из дома или из кафе обновить свои данные.

Также автоматизируется услуга получения статуса участника боевых действий. Военные смогут подавать электронную заявку о получении такого статуса и это будет быстро.