Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что с введением электронного кабинета военнообязанного больше не нужно будет идти в ТЦК для обновления данных.
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Что изменится для военнообязанных в обновлении данных
Екатерина Черногоренко рассказала, что изменится для украинцев после подписания законопроекта №10062 о цифровизации армии.
По ее словам, он произведет революцию в украинской армии.
Во-первых, это создание электронного кабинета военнообязанного. Граждане больше не должны идти физически в ТЦК и СП. Они могут из любой удобной локации, из дома, из кафе, неважно где, зайти через электронный кабинет Министерства обороны и обновить свои данные,
– сказала она.
Черногоренко добавила, что это будет наиболее сервисный подход к украинским гражданам и в целом к военнообязанным.
Она отметила, что новые правила будут действительными после того, как закон вступит в силу.
Когда заработает закон об электронном кабинете военнообязанного
- 2 апреля президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного 2 апреля.
- Этот нормативно-правовой акт вступит в силу на следующий день после его опубликования. Сейчас его еще не опубликовали.
Важно добавить, что этот законопроект предоставит Министерству обороны полномочия усилить способности киберзащиты и хранить свои ИТ-системы в военном облачном хранилище НАТО.
В частности благодаря этому средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов, будут использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры.
Также ускорится обмен данными между Украиной и странами-союзниками.