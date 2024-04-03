Так, ранее в эфире телемарафона заместителя министра обороны Екатерина Черногоренко назвала сроки запуска электронного кабинета военнообязанного, передает 24 Канал.

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Когда запустят электронный кабинет

Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный,

– сказала заместитель министра.

Добавила, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.

Черногоренко также отметила, что принятый Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами. Он расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистов и призывников в системе "Оберіг".

Чиновница отметила, что это позволит наполнять "Оберіг" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", – заявила заместитель министра.

Кстати, подчеркнула, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Он размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информацию,

– подчеркнула Черногоренко.

Добавила, что также введут возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

Обратите внимание! Президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного 2 апреля. Этот нормативно-правовой акт вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.