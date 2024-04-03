Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко повідомила, що з введенням електронного кабінету військовозобов'язаного більше не потрібно буде йти в ТЦК для оновлення даних.

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Що зміниться для військовозобов'язаних в оновленні даних

Катерина Чорногоренко розповіла, що зміниться для українців після підписання законопроєкту №10062 про цифровізацію армії.

За її словами, він зробить революцію в українській армії.

По-перше, це створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни більше не мають йти фізично в ТЦК та СП. Вони можуть з будь-якої зручної локації, з дому, з кафе, неважливо де, зайти через електронний кабінет Міністерства оборони і оновити свої дані,

– сказала вона.

Чорногоренко додала, що це буде найбільш сервісний підхід до українських громадян і загалом до військовозобов'язаних.

Вона зазначила, що нові правила будуть дійсними після того, як закон набуде чинності.

Коли запрацює закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

2 квітня президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного 2 квітня.

Цей нормативно-правовий акт набере чинності на наступний день після його опублікування. Наразі його ще не опублікували.

Важливо додати, що цей законопроєкт надасть Міністерству оборони повноваження посилити спроможності кіберзахисту та зберігати свої ІТ-системи у військовому хмарному сховищі НАТО.

Зокрема завдяки цьому засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів, будуть використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури.

Також пришвидшиться обмін даними між Україною та країнами-союзниками.