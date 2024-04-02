Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ. Крім того, наші захисники зможуть отримати статус учасника бойових дій в е-кабінеті.
Цікаво Зеленський підписав 3 нові закони щодо мобілізації: що змінилося для українців
Що передбачає електронний кабінет військовослужбовця
Цей законопроєкт надав Міністерству оборони повноваження посилити спроможності кіберзахисту та зберігати свої ІТ-системи у військовому хмарному сховищі НАТО.
У Міноборони наголосили, що завдяки цій ініціативі відбудеться низка змін:
- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак Росії.
Крім того, цей законопроєкт спрямований на вдосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це передбачає налагодження кращої комунікації між реєстрами та більш ефективне використання військово-облікової інформації.
Також законопроєкт містить положення про запровадження цифрового військового квитка (сертифікату).
У Міноборони також зазначили, що завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.
Новий законопроєкт також передбачає створення єдиного реєстру мобілізованих осіб. Цей реєстр буде пов'язаний з єдиним реєстром виборців, який наразі фактично не існує.
Зеленський підписав закон про зменшення віку мобілізації
- Володимир Зеленський 2 квітня також підписав закон, який зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Таким чином громадяни, яким вже виповнилося 25, 26 і 27 років відповідно стають військовозобов'язаними, і їх можуть мобілізувати на службу в ЗСУ.
- Тим часом призовниками на строкову службу будуть чоловіки у віці від 18 до 25 років. Однак нагадаємо, що призов на строкову військову службу під час воєнного стану в Україні не відбувається.
- Крім того, президент України підписав закон, який скасовує статус "обмежено придатний" військовозобов'язаний в Україні. Тож тепер усі громадяни, який мали цей статус мають впродовж 9 місяців пройти повторний медогляд, щоб змінити статус на "придатний" чи "непридатний".