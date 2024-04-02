Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ. Крім того, наші захисники зможуть отримати статус учасника бойових дій в е-кабінеті.

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Що передбачає електронний кабінет військовослужбовця

Цей законопроєкт надав Міністерству оборони повноваження посилити спроможності кіберзахисту та зберігати свої ІТ-системи у військовому хмарному сховищі НАТО.

У Міноборони наголосили, що завдяки цій ініціативі відбудеться низка змін:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак Росії.

Крім того, цей законопроєкт спрямований на вдосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це передбачає налагодження кращої комунікації між реєстрами та більш ефективне використання військово-облікової інформації.

Також законопроєкт містить положення про запровадження цифрового військового квитка (сертифікату).

У Міноборони також зазначили, що завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Новий законопроєкт також передбачає створення єдиного реєстру мобілізованих осіб. Цей реєстр буде пов'язаний з єдиним реєстром виборців, який наразі фактично не існує.

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