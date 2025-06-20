Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Служби безпеки України. Там розповіли деталі.

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Обмін полоненими 20 червня

В Україну повернулися оборонці, що належать до солдатського та сержантського складу ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, а також ДПСУ та НГУ.

Як українські захисники повернулися додому: дивіться відео

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента й повернути з полону усіх громадян нашої держави!

– зазначили в СБУ.

У СБУ зазначили, що обмін 20 червня – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Володимира Зеленського.

Україна розраховує, що досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі домовленості щодо гуманітарних питань будуть повністю реалізовані.

Нагадаємо, наймолодшому захисникові, що повернувся з російського полону 20 червня, 43 роки, а найстаршому – 60.