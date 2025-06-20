Деталі розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

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Що відомо про звільнених

За словами Юсова, обмін 20 червня не включав категорію "молодих захисників". В Україну повернулися важкопоранені та тяжкохворі оборонці, що належать до солдатського та сержантського складу.

Ми сподіваємось, що наступні обміни включатимуть молодих захисників. Це може бути мікс – молоді та важкохворі й важкопоранені, але вони мають обов'язково бути повернуті,

– підкреслили в Коордштабі.

До слова, за даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, найстаршому звільненому 20 червня – 60 років.

Бійці повернулися з полону з епілепсією, гіпертонією, ішемічною хворобою серця, проблемами із зором, хворобами опорно-рухового апарату, грижами, хронічними хворобами органів травлення тощо.