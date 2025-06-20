Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця.

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Що відомо про українців, яких повернули з полону під час обміну 20 червня

Омбудсмен зауважив, що багато бійців перебували в полоні ще з 2022 року.

Продовжуємо повертати українців з полону: черговий етап обміну в межах домовленостей у Стамбулі. Це тяжкопоранені та тяжкохворі воїни Збройних Сил України, в тому числі ТрО, морська піхота, десантно-штурмові та мотопіхотні війська, а також Національної гвардії та Держприкордонслужби. Велика частина повернених – це оборонці Маріуполя. Найстаршому звільненому – 60 років,

– написав Лубінець.

️Він підкреслив, що деякі родини звільнених раніше зверталися до Офісу омбудсмена. Україна займалася захистом їхніх прав та скеровувала листи російській стороні.

Правозахисники поінформували звільнених оборонців про їхні права, а також контролювали дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

У Коордштабі назвали страшні діагнози людей, яких звільнили під час обміну полоненими 20 червня.