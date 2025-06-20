Серед звільнених – захисники, які захищали низку напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Що відомо про сьогоднішній обмін

За словами Зеленського, додому повертаються захисники Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Серед них є воїни ЗСУ, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома,

– написав президент.

Також Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто повертає українців додому з російського полону. За його словами, триває робота, щоб обміни продовжувалися надалі, поки не врятують усіх.

Кадри звільнених з полону / Фото Володимира Зеленського

До слова, напередодні також відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі та поранені". Кожен звільнений має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні.