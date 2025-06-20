Среди освобожденных – защитники, которые защищали ряд направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также СБУ показала эксклюзивные фото и видео обмена пленными 19 июня

Что известно о сегодняшнем обмене

По словам Зеленского, домой возвращаются защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Среди них есть воины ВСУ, Национальной Гвардии, Пограничной службы.

Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находилась там более двух лет. И вот наконец они дома,

– написал президент.

Также Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто возвращает украинцев домой из российского плена. По его словам, продолжается работа, чтобы обмены продолжались в дальнейшем, пока не спасут всех.

Кадры освобожденных из плена / Фото Владимира Зеленского

К слову, накануне также состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые". Каждый освобожденный имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену.