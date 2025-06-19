В рамках этого этапа обмена вернулись тяжелобольные и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также "Я всегда надеялся и ждал этого дня": защитник эмоционально высказался о возвращении из плена

СБУ показала эксклюзивные кадры по обмену пленных

В рамках очередного обмена пленными из российского плена вернулись тяжелобольные и раненые. Большинство из освобожденных бойцов находились в плену еще с 2022 года.

Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

СБУ показала эксклюзивные фото с обмена пленными

Обмен пленными 19 июня – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур.

19 июня состоялся очередной обмен пленными: смотрите видео СБУ