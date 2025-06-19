В рамках этого этапа обмена вернулись тяжелобольные и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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СБУ показала эксклюзивные кадры по обмену пленных
В рамках очередного обмена пленными из российского плена вернулись тяжелобольные и раненые. Большинство из освобожденных бойцов находились в плену еще с 2022 года.
Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
СБУ показала эксклюзивные фото с обмена пленными
Обмен пленными 19 июня – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур.
19 июня состоялся очередной обмен пленными: смотрите видео СБУ