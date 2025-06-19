Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое опубликовал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Какими были первые слова защитника после плена

Украинский защитник рассказал, что всегда надеялся, что день его возвращения из плена наступит, а также ждал момента возвращения домой.

Я сказал, что я должен вернуться, должен быть при памяти, и должен рассказать, как там много ребят таких есть, которые сидят и ждут (возвращения в Украину – 24 Канал),

– отметил военнопленный.

Первые слова защитника после возвращения из плена / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

К слову, 19 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. По словам Владимира Зеленского, воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Это очередной обмен этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые". Большинство из возвращенных защитников были в плену с 2022 года.