Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно о состоянии украинских защитников

Согласно договоренностям во время переговоров в Стамбуле, состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые". Украинские бойцы, которые вернулись домой, имеют ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Каждый освобожденный сегодня защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением,

– объяснили в Коордштабе.

Известно, что большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.