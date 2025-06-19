Про це пише 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про стан українських захисників

Згідно з домовленостями під час переговорів у Стамбулі, відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі й поранені". Українські бійці, які повернулися додому, мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням,

– пояснили в Коордштабі.

Відомо, що більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

В Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.