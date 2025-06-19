Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке опублікував український омбудсмен Дмитро Лубінець.

До теми Усі звільнені воїни важко хворі та поранені через російський полон, – Коордштаб

Якими були перші слова захисника після полону

Український захисник розповів, що завжди сподівався, що день його повернення з полону настане, а також чекав моменту повернення додому.

Я сказав, що я маю повернутися, маю бути при пам'яті, і маю розповісти, як там багато хлопців таких є, які сидять та чекають (повернення в Україну – 24 Канал),

– зазначив військовополонений.

Перші слова захисника після повернення з полону / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

До слова, 19 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. За словами Володимира Зеленського, воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.

Це черговий обмін етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі та поранені". Більшість з повернутих захисників були в полоні з 2022 року.