Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке опублікував український омбудсмен Дмитро Лубінець.
До теми Усі звільнені воїни важко хворі та поранені через російський полон, – Коордштаб
Якими були перші слова захисника після полону
Український захисник розповів, що завжди сподівався, що день його повернення з полону настане, а також чекав моменту повернення додому.
Я сказав, що я маю повернутися, маю бути при пам'яті, і маю розповісти, як там багато хлопців таких є, які сидять та чекають (повернення в Україну – 24 Канал),
– зазначив військовополонений.
Перші слова захисника після повернення з полону / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця
До слова, 19 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. За словами Володимира Зеленського, воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.
Це черговий обмін етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі та поранені". Більшість з повернутих захисників були в полоні з 2022 року.