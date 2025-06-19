В рамках цього етапу обміну повернулися тяжкохворі та поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полонених

В рамках чергового обміну полоненими з російського полону повернулися тяжкохворі та поранені. Більшість зі звільнених бійців перебували у полоні ще з 2022 року.

Це представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

СБУ показала ексклюзивні фото з обміну полоненими

Обмін полоненими 19 червня – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур.

19 червня відбувся черговий обмін полоненими: дивіться відео СБУ