Детали рассказал заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Что известно об освобожденных

По словам Юсова, обмен 20 июня не включал категорию "молодых защитников". В Украину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, принадлежащих к солдатскому и сержантскому составу.

Мы надеемся, что следующие обмены будут включать молодых защитников. Это может быть микс – молодые и тяжелобольные и тяжелораненые, но они должны обязательно быть возвращены,

– подчеркнули в Коордштабе.

К слову, по данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, самому старшему освобожденному 20 июня – 60 лет.

Бойцы вернулись из плена с эпилепсией, гипертонией, ишемической болезнью сердца, проблемами со зрением, болезнями опорно-двигательного аппарата, грыжами, хроническими болезнями органов пищеварения и тому подобное.