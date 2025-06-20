Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

К теме СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 19 июня

Кого удалось вернуть в обмене 20 июня

В Координационном штабе рассказали, что 20 июня состоялся еще один этап обмена пленными в категории “тяжелораненые и тяжелобольные”.

Согласно договоренностям в Стамбуле, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины возвращено из российской неволи еще одну группу Защитников, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем,

– говорится в сообщении.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-Штурмовых войск, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

"Все освобожденные сегодня Защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года", – подчеркнули в Координационном штабе.

Там также отметили, что обменный процесс, в соответствии со Стамбульскими договоренностями, продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

К слову, в Координационном штабе также рассказали о диагнозах, с которыми вернулись наши военнослужащие из российского плена. Все они будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения.