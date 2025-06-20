Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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С какими болезнями вернулись воины из плена

Все освобожденные 20 июня защитники Украины имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы:

эпилепсия,

гипертония,

ишемическая болезнь сердца,

проблемы со зрением,

болезни опорно-двигательного аппарата,

грыжи,

хронические болезни органов пищеварения.

Кроме того, у многих освобожденных диагностирована потеря веса.

Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе,

– добавили в Коордштабе.

Там также рассказали, что домой из плена вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

Все они относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые были в плену с 2022 года.