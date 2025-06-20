Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До теми СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 19 червня

Кого вдалося повернути в обміні 20 червня

В Координаційному штабі розповіли, що 20 червня відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії “важкопоранені та тяжкохворі”.

Згідно з домовленостями у Стамбулі, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто з російської неволі ще одну групу Захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям,

– мовиться у повідомленні.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-Штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

"Усі визволені сьогодні Захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року", – підкреслили у Координаційному штабі.

Там також зауважили, що обмінний процес, відповідно до Стамбульських домовленостей, триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

До слова, у Координаційному штабі також розповіли про діагнози, з якими повернулися наші військовослужбовці з російського полону. Всі вони будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування.