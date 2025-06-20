Господин Зеновий получил тяжелое ранение, однако оккупанты не оказали ему медицинской помощи, а наоборот – четыре дня били. Об этом пишет 24 Канал з ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Читайте также Долгожданное "Слава Украине": щемящие фото и видео с обмена пленными

"Четыре дня били, мучили вместо того, чтобы в больницу везти. Когда привезли – рука была втрое больше обычной. Если бы помогли сразу, то рука была бы. Возвращаюсь домой. 15-й месяц моего плена. Я на своем месте сделал все, что мог, а дальше – извините", – рассказал боец.

Господин Зеновий поделился, что уже позвонил сыну и возвращается домой.

Защитник господин Зеновий рассказывает о плену: смотрите видео

Напомним, 20 июня состоялся новый этап обмена пленными. Украина возвращает из плена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. Большинство из них находилось в российском плену более двух лет. Домой возвращаются защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Среди них есть воины ВСУ, Национальной Гвардии, Пограничной службы.