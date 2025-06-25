Россияне совершили 3 ракетных и 64 авиационных удара, применив 9 ракет и сбросив 118 КАБов, 6 338 обстрелов, в частности 106 – из РСЗО, и привлекли для атак 3 943 дронов-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях 24 июня ВСУ отбили 5 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 8 раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Волчанск и Каменка.

Россия атаковала возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 5 атак врага возле Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении Россия атаковала 18 раз. Она пыталась вклиниться в оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки.

Оккупанты штурмовали возле Торского: смотрите на карте

На Северском направлении оккупанты совершили 5 попыток продвинуться в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении россияне 8 раз атаковали возле Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

Враг атаковал возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 15 атак у Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

Россия штурмовала возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 65 штурмовых действий оккупантов возле населенных пунктов Серебряное, Богдановка, Новосергиевка, Елизаветовка, Луч, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.

Оккупанты атаковали возле Серебряного: смотрите на карте

На Новопавловском направлении россияне совершили 14 атак возле населенных пунктов Багатир, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.

Враг штурмовал возле Багатира: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Россия при поддержке авиации осуществила 1 безуспешную атаку возле населенного пункта Малиновка.

Силы обороны отбили 1 атаку на Ореховском направлении возле населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении Россия 3 раза атаковала позиции ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.