К сожалению, российская армия также имела продвижение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Что происходит на фронте сейчас

Аналитики ISW опубликовали обновленный отчет о событиях на фронте. Так, российская армия пыталась проводить наступательные операции на Курской области, однако успеха не имела. В то же время на этом участке ВСУ также нанесли контрудар, но существенных изменений не зафиксировано.

В то же время Украина имела успех на Сумском направлении. Так, в ISW подтвердили, что ВСУ освободили село Андреевка, а также продвинулись на север от Кондратовки.



Что происходит на Сумщине и Курщине / Карта ISW

На Харьковской области российская армия продолжает атаковать и не оставляет попыток продвинуться. Аналитики ISW отметили, что оккупанты стали активнее в районе Волчанска, однако существенных изменений на линии разграничения не зафиксировано.

В то же время враг имел продвижение на Купянском направлении. По данным ISW, российские военные продвинулись вблизи Двуречной.



Бои на Харьковщине / Карта ISW

Также оккупанты продвинулись в направлении Боровой. Об этом свидетельствуют новые геолокационные кадры.

В то же время российская армия пыталась наступать на Лиманском, Северском направлениях и вблизи Часового Яра, но успеха не имела. Оккупанты также продолжали наступательные операции на Торецком направлении, однако также не имели продвижений.

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Оккупанты продолжают атаковать на Покровском направлении, где, к сожалению, имеют продвижения. Так, геолокационные кадры от 23 июня свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг от Удачного.



Бои под Покровском / Карта ISW

Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Согласно геолокационным кадрам от 23 июня, враг имел успех к югу от Веселого.



Бои на Новопавловском направлении / Карта ISW

Оккупанты продолжали наступательные операции в направлении Великой Новоселки, Гуляйполя и на западе Запорожской области. Однако российская армия не имела успеха. Также безуспешными остались вражеские попытки продвинуться на Херсонской области.