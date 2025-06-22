Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Там обновили карту днем в воскресенье, 22 июня.

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Как изменилась ситуация на фронте

Украинские военные, по словам аналитиков, освободили Андреевку в Сумской области. Теперь на карте населенный пункт обозначили синим цветом вместо красного, которым показывают оккупированные территории. В то же время у противника есть продвижение.

Враг продвинулся возле Привольного и в Шевченке,

– говорится в сообщении.