Активные бои продолжались на сразу нескольких направлениях, больше всего из них – на Покровском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте за минувшие сутки

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 17 атак. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

Противник наступает возле Юнаковки: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг тщетно 9 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцы.

На Купянском направлении вчера произошло 5 атак в районах Загрызово и Голубовки.

На Лиманском направлении произошло 21 боестолкновение вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.

Враг атакует возле Ямполовки: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Верхнекаменского, Григорьевки и в сторону Серебрянки.

Оккупанты активны возле Григорьевки: смотрите на карте

На Краматорском направлении враг совершил 11 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг 15 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, в сторону Яблоновки и Русиного Яра.

Ожесточенные бои идут на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новая Полтавка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Ореховое, Котляровка, Зверево, в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Полтавка, Новопавловка, Мирноград, Шахово, Алексеевка.

Россия проводит наступательные действия в районе Шевченко: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новополье.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 3 атаки в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 4 раза пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, согласно последнему обновлению аналитиков DeepState, враг продвинулся возле 4 населенных пунктов в Донецкой области. Россияне смогли продвинуться у Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.