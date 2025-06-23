Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменилась карта боевых действий 23 июня

За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара, применил 10 ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6132 обстрелы, в частности 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3416 дронов-камикадзе.

Враг бил по районам населенных пунктов Ястребиное, Новая Сечь, Садки Сумской области; Приколотное Харьковской области; Мирное Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Силы обороны же с помощью авиации, ракет и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны Украины сдержали натиск оккупационных войск, отразив 20 атак противника. В течение суток россияне совершили 10 авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также провели 257 обстрелов, из которых 8 – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка – зафиксировано 7 атак.

Купянское направление было менее активным: украинские бойцы отбили 3 вражеских штурма вблизи Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении противник пытался прорваться 17 раз в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязи.

На Северском направлении оккупанты 4 раза пытались атаковать вблизи Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении защитники отбили 6 атак у Часового Яра и в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении была 21 попытка врага прорвать украинскую оборону в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

Покровское направление остается одним из самых горячих – за минувшие сутки наши подразделения остановили 44 штурмовые действия оккупантов вблизи Малиновки, Миролюбовки, Мирного, Луча, Новосергиевки, Удачного, Котляровки, Муравки и Алексеевки.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении российские войска 10 раз атаковали позиции ВСУ возле Веселого, Шевченко, Багатира и Свободного Поля.

На Ореховском направлении зафиксирована одна атака в направлении Новоандреевки.

Приднепровское направление – 2 попытки штурма завершились безрезультатными для оккупантов.

Гуляйпольское направление прошло без боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.