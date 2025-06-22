Активні бої тривали на відразу кількох напрямках, найбільше з них – на Покровському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Ворог тисне та штурмує на Покровському напрямку: карта бойових дій 21 червня

Яка ситуація на фронті за минулу добу

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 атак. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Противник наступає біля Юнаківки: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку ворог марно 9 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак в районах Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку сталося 21 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки.

Ворог атакує біля Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Верхньокам’янського, Григорівки та в бік Серебрянки.

Окупанти активні біля Григорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 15 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, в бік Яблунівки та Русиного Яру.

Запеклі бої йдуть на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, Звірове, в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Полтавка, Новопавлівка, Мирноград, Шахове, Олексіївка.

Росія проводить наступальні дії у районі Шевченко: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 3 атаки у районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи 4 рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, згідно з останнім оновленням аналітиків DeepState, ворог просунувся біля 4 населених пунктів у Донецькій області. Росіяни змогли просунутися біля Торецька, Григорівки, Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського.