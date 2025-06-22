Усі просування окупантів зосереджені у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Окупанти могли просунутися біля 4 населених пунктів на Донеччині
Ввечері 21 червня DeepState оновили мапу бойових дій, що базується на їх OSINT-аналітиці – аналізі даних з відкритих джерел.
За їх даними, росіяни змогли просунутися біля 4 населених пунктів. Усі вони розташовані у Донецькій області. Йдеться про Торецьк, Григорівку, Івано-Дар'ївку та Верхньокам'янське.
Ворог просунувся біля Торецька: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Григорівки: дивіться на карті
Росіяни мають успіх біля Івано-Дар'ївки: дивіться на карті
Противник просунувся біля Верньокам'янського: дивіться на карті
Нагадаємо, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Найбільше штурмових та наступальних дій ворожі сили проводили на Покровському напрямку.