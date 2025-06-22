Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского во время встречи с журналистами.

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Сырский прокомментировал ситуацию в Сумской области

Александр Сырский заявил, что украинские бойцы остановили вражеские наступательные действия на Сумщине по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка.

По его словам, далее эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию России.

За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров.

– сказал Сырский.

Справка. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток 21 июня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили 17 атак. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

К слову, во время встречи с журналистами Александр Сырский также ответил, сколько территорий в Курской области России контролирует Украина. По словам главнокомандующего ВСУ, речь идет о 90 квадратных километрах и это "предупредительные действия в ответ на возможное наступление противника".