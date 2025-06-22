Такую территорию в воскресенье, 22 июня, назвал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова на встрече с журналистами.

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Какую территорию контролирует Украина

Главком в комментарии журналистам прокомментировал ситуацию в Курской области, назвав территорию, которую сейчас контролирует Украина.

Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области России. И это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника,

– заявил он.

Он рассказал, что в апреле около 60 тысяч россиян получили задание переместиться из Курской области на другие направления и увеличить темы наступления. В частности, одним из таких направлений был город Покровск в Донецкой области.

Впрочем, по его словам, пребывания украинских сил в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы. Как отметил украинский генерал, сейчас около 10 тысяч россиян скованы только в том районе.