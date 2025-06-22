Таку територію у неділю, 22 червня, назвав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова на зустрічі з журналістами.

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Яку територію контролює Україна

Головком у коментарі журналістам прокоментував ситуацію у Курській області, назвавши територію, яку наразі контролює Україна.

Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області Росії. І це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника,

– заявив він.

Він розповів, що у квітні близько 60 тисяч росіян отримали завдання переміститися з Курської області на інші напрямки та збільшити теми наступу. Зокрема, одним із таких напрямків було місто Покровськ у Донецькій області.

Утім, за його словами, перебування українських сил в Глушковському районі Курської області зірвали ці плани. Як зазначив український генерал, наразі близько 10 тисяч росіян сковані лише в тому районі.