Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина".

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Как Курская операция помогла ВСУ удержать Покровск

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в апреле около 60 тысяч оккупантов получили задание переместиться из Курской области на направления в Украине и увеличить темы наступления. В частности, одним из таких направлений был город Покровск в Донецкой области.

Однако украинские действия в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы. По словам украинского генерала, сейчас около 10 тысяч россиян скованы только в том районе.

К слову, Александр Сырский также отметил, что украинская армия продолжает контролировать часть территорий в Курской области. Площадь этого участка составляет 90 квадратных километров.

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В Генштабе ВСУ в утренней сводке 22 июня рассказали, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 17 атак. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, 8 из которых – из реактивных систем залпового огня.