Именно с этой базы россияне запускали дроны по Сумской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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ВСУ ударили по позициям российских дронов на в Курской области

Украинские военные нанесли прицельный авиаудар по позициям российских операторов дронов в селе Алексеевка Курской области.

Согласно обнародованному видео, авиация ВСУ применила четыре высокоточные авиабомбы, которые уничтожили здание, где базировались российские военные. Момент удара фиксировал украинский разведывательный беспилотник. Именно с этой локации оккупанты запускали дроны для атак на приграничные районы Украины, в частности Сумскую область.

Авиация ВСУ разнесла российских операторов дронов в Курской области: смотрите видео

Этот авиаудар стал очередным примером эффективной трансформации Воздушных сил Украины, которые в условиях войны не только сохранили боеспособность, но и освоили новые высокоточные средства поражения. ВСУ активно используют модернизированные советские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-24М и Су-25, вооружая их управляемыми бомбами западного образца, такими как JDAM-ER, GBU-39 и французские AASM Hammer.

С начала 2025 года в боевые действия также начинают привлекать истребители F-16, что существенно расширяет оперативные возможности украинской авиации. За счет нового вооружения украинские пилоты способны точечно уничтожать вражеские командные пункты, склады, технику и живую силу – как на оккупированных территориях, так и в глубине российской пограничной зоны.