Общие потери личного состава России уже превысили 1 010 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 20 июня
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 010 390 (+1060),
- танков – 10 955 (+1),
- боевых бронированных машин – 22 865 (+5),
- артиллерийских систем – 29 393 (+19),
- РСЗВ – 1 421 (+0),
- средств ПВО – 1 188 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 422 (+123),
- крылатых ракет – 3 369 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 617 (+116),
- специальной техники – 3 920 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, во время репатриационных мероприятий среди тел погибших украинцев страна-агрессор передала Украине тело своего солдата.
Оккупант Александр Бугаев, 1974 года рождения, исчез в районе Новомихайловки Донецкой области. "Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям", – отметил Глава МВД Игорь Клименко.