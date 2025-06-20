Общие потери личного состава России уже превысили 1 010 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 20 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 1 010 390 (+1060),

танков – 10 955 (+1),

боевых бронированных машин – 22 865 (+5),

артиллерийских систем – 29 393 (+19),

РСЗВ – 1 421 (+0),

средств ПВО – 1 188 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 422 (+123),

крылатых ракет – 3 369 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52 617 (+116),

специальной техники – 3 920 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, во время репатриационных мероприятий среди тел погибших украинцев страна-агрессор передала Украине тело своего солдата.

Оккупант Александр Бугаев, 1974 года рождения, исчез в районе Новомихайловки Донецкой области. "Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям", – отметил Глава МВД Игорь Клименко.