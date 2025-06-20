Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 010 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 20 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 1 010 390 (+1060),
  • танків – 10 955 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22 865 (+5),
  • артилерійських систем – 29 393 (+19),
  • РСЗВ – 1 421 (+0),
  • засобів ППО – 1 188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123),
  • крилатих ракет – 3 369 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116),
  • спеціальної техніки – 3 920 (+0).

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 010 390 осіб; за останню добу ліквідовано 1 060 окупантів.Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, під час репатріаційних заходів серед тіл загиблих українців країна-агресорка передала Україні тіло свого солдата.

Окупант Олександр Бугаєв, 1974 року народження, зник у районі Новомихайлівки Донецької області. "Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей", – зазначив Глава МВС Ігор Клименко.