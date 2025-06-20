Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 010 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 20 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 010 390 (+1060),
- танків – 10 955 (+1),
- бойових броньованих машин – 22 865 (+5),
- артилерійських систем – 29 393 (+19),
- РСЗВ – 1 421 (+0),
- засобів ППО – 1 188 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123),
- крилатих ракет – 3 369 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116),
- спеціальної техніки – 3 920 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, під час репатріаційних заходів серед тіл загиблих українців країна-агресорка передала Україні тіло свого солдата.
Окупант Олександр Бугаєв, 1974 року народження, зник у районі Новомихайлівки Донецької області. "Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей", – зазначив Глава МВС Ігор Клименко.