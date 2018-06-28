Под Симферополем зарезали крымскую татарку с ребенком

В среду, 27 июня, в оккупированном селе Давыдовка под Симферополем зарезали 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном.

Об этом в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

"Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. В соцсетях сообщают, что убийцу поймали", – написал журналист.

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Он также сообщил, что нападавший ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их кухонным ножом. После содеянного злоумышленник разбил стекло в автомобиле на этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверях соседнего дома.

Крымский активист Заир Смедля сообщил в Facebook об обысках у родственника погибших Ахтема Мустафаева.

"Ахтем Мустафаев имеет родственное отношение к семье зарезанных в Давыдовке, и вроде бы находится там, наверное, силовики не хотят, чтобы много людей пришли на похороны", – написал Смедля.