Умер крымскотатарский активист Сараметов, которого задерживали за одиночный пикет

В больнице после ДТП скончался 77-летний крымскотатарский активист Сервер Караметов.

Как пишет в Facebook журналист Антон Наумлюк, ветеран крымскотатарского национального движения Сервер Караметов умер в больнице после того, как попал под машину в Старом Крыму.

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Информацию о смерти Караметова подтверждают также и другие крымскотатарские активисты.

Сервера Караметова задерживали в августе 2017 года во время одиночного пикета в оккупированном Крыму. Тогда он вышел в поддержку незаконно задержанного одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Представители оккупационных правоохранительных органов составили в отношении Караметова два административных протокола. Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции".

Впоследствии Караметова приговорили к 10 суткам административного ареста за якобы "сопротивление сотрудникам полиции". У него была болезнь Паркинсона.

Смотрите видео, как Сервера Караметова задерживают в Симферополе в августе 2017-го: