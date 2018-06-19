Умер Иван Драч: биография и поэзия украинского поэта-шестидесятника

Иван Драч умер во вторник, 19 июня. Известный украинский поэт-шестидесятник умер после тяжелой болезни на 82 году жизни. Биография Ивана Драча и его творческий путь – далее в материале.

Биография Ивана Драча

Иван Драч умер в госпитале "Феофания", где он лечился, ему был 81 год. За свою жизнь Драч попробовал свои силы в поэзии, переводах и общественно-политической деятельности.

Читайте также: Умерла Кира Муратова: биография украинского режиссера

Он родился 17 октября 1936 года в селе Телижинцы. Окончил в родном селе среднюю школу и сразу начал преподавать русский язык и литературу в семилетке соседнего села. Затем работал инструктором Тетиевского райкома ЛКСМУ, служил в армии с 1955 по 1958 год. Позже поступил на филологический факультет Киевского университета, но обучение не закончил, потому что показал себя слишком свободомыслящим и был выключен из-за творческих и политических взглядов.

В сентябре 1961 смог восстановиться на заочный отдел. Позже, оставив учебу, стал работать в редакции газеты "Литературная Украина", куда ему помог устроиться Павел Загребельный. Окончил Высшие сценарные курсы в Москве. Тогда же написал первые стихи, некоторые из них были критикующими по отношению к советской власти.



Иван Драч (справа) с Иваном Миколайчуком (1960-е годы)

В 1962 году вышел сборник "Подсолнух" – первый сборник поэта. Уже в 1965 году вышла вторая сборка "Протуберанцы сердца". За три десятилетия поэт издал немало сборников, работал над переводами, сценариями (во время работы на киностудии им. А. Довженко), литературно-критическими статьями.

К тому же времени относятся первые контакты Ивана Драча с украинскими диссидентами. Однако после их разгона и арестов советским режимом Иван Драч написал открытое письмо, в котором каялся в своих связях с диссидентами (май 1966), после чего отношения Ивана Драча и официальных властей существенно улучшились.

Драч неоднократно в резкой форме осуждал буржуазный национализм, поддерживал деятельность коммунистической партии, как в выступлениях, так и в поэзии. Вместе с тем, 30 июня 1966 года ЦК Компартии Украины принял постановление о серьезных недостатках в организации производства кинофильмов на Киевской киностудии им. А. Довженко, в которой подвергались критике киноленты "Колодец для жаждущих" (автор сценария Драч, режиссер Ильенко).

Читайте также: Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера

В середине 80-х годов Драча был избран в правление Киевской организации Союза писателей Украины, затем – председателем правления. Значительный резонанс получили драматические поэмы "Дума об Учителе", "Соловей - Сольвейг" и "Заря и смерть Пабло Неруды", появились сначала в разных книгах, а затем изданы сборником.



Иван Драч (крайний слева), Николай Винграновский, Григорий Сивоконь, Леонида Светличная, Михайлина Коцюбинская, Иван Светличный

В 1976 году Драч получил Государственную премию УССР им. Т. Г. Шевченко за сборник стихов "Корни и крона". В 1983 году – Государственную премию СССР по литературе за сборник стихов на русском языке "Зеленые врата".

После начала Перестройки восстановил контакты в диссидентских кругах. На съезде Народного Руха Украины в перестройку 7-10 сентября 1989 г. был избран его председателем. С 28 февраля по 4 декабря 1992 он был сопредседателем НРУ вместе с Вячеславом Чорновилом и Михаилом Горынем.

Позже возглавил общественную организацию – Общество "Украина-Мир". Весной 1990 года избран депутатом Верховной Рады Украины от Артемовского избирательного округа. С марта 1998 по апрель 2002 года – Народный депутат Украины 3-го созыва. На парламентских выборах 31 марта 2002 года Иван Драч выступал в списке "Нашей Украины". Таким образом, он в третий раз становится членом Парламента Украины.

Драч умер утром 19 июня 2018 в больнице "Феофания" после тяжелой болезни. Завещал похоронить его в родном селе Телиженцах. Был женат с Марией Драч, с которой прожил большую часть своей жизни, у них двое детей – Максим и Марьяна Драч. В 2009 году Максим погиб, отец завещал похоронить себя рядом с могилой сына.



Иван Драч

Читайте также: Умер Ларри Харви – биография выдающегося филантропа

Творческий путь Ивана Драча

Творчество Ивана Драча приобрело широкую популярность и в нашей стране, и в зарубежье. Его стихи известны в переводах на русский (несколько отдельных изданий), белорусский, азербайджанский, латышском, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки, и количество переводных изданий растет.

Иван Драч – поэт-новатор, поэт в поиске нового пути выражения и построения поэтического мира. Каждое его слово наполнено скрытой многозначностьюи, поэт часто прибегает к иносказаниям, глубокому полифонизму контекста. Здесь и восхищение простыми вещами, и изображение через них каких святых ценностей. Произведения Ивана Драча дают основание говорить о новаторском, нестандартном подходе поэта к изображению жизни людей. И новаторство это основывается на глубоком познании народного творчества. Одной из характерных признаков творчества поэта является сочетание фантастического и реального.



Иван Драч выступает по случаю открытия памятника Леси украинки в Новоград-Волынском (август 1987)

Иван Драч был крупнейшим революционером слова из среды шестидесятников, как его называли, "вечный еретик", поэт, который искал новые масштабы художественного мышления. В украинской поэзии он является продолжателем традиций Михаила Коцюбинского, Павла Тычины. Творчество его освещено активностью "повстанцев солнца" – протуберанцев сердца.

Читайте также: Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера

Поэзия Драча – это прежде всего поэзия вопросов, а не ответов, поэзия поставленных проблем, попытка докричаться до звезд, достучаться до человека. Он ищет выход, кажется, находит, сомневается и снова ищет. Он фиксирует живую жизнь в каждом своем слове.

Изданные книги Ивана Драча:

- Соняшник (1962);

- Протуберанці серця (1965);

- Дихаю Леніним (1965);

- Балади буднів (1967);

- Поезії (1967);

- До джерел (1972);

- Корінь і крона (1974);

- Київське небо (1976);

- Дума про вчителя (драматична поема, 1977);

- Сонячний фенікс (1978);

- Сонце і слово (1978);

- Американський зошит (1980);

- Січнева балада 1924 року (1980);

- Шабля і хустина (1981);

- Драматичні поеми (1982);

- Київський оберіг (1983);

- Соняшник (1985);

- Теліжинці (1985);

- Храм сонця (1988);

- Противні строфи (2004/2005).



Драч дает автографы пикетчикам у здания Верховной Рады Украины во время заседания И сессии 12-го созыва (июнь – июль 1990 г)

Предлагаем к прочтению несколько самых известных произведений Ивана Драча.

Иван Драч "Балада про соняшник"

В соняшника були руки і ноги,

Було тіло, шорстке і зелене.

Він бігав наввипередки з вітром,

Він вилазив на грушу, і рвав у пазуху гнилиці,

І купався коло млина, і лежав у піску,

І стріляв горобців з рогатки.

Він стрибав на одній нозі,

Щоб вилити з вуха воду,

І раптом побачив сонце,

Красиве засмагле сонце,

В золотих переливах кучерів,

У червоній сорочці навипуск,

Що їхало на велосипеді,

Обминаючи хмари на небі...

І застиг він на роки й століття

В золотому німому захопленні:

– Дайте покататися, дядьку!

А ні, то візьміть хоч на раму.

Дядьку, хіба вам шкода?!

Поезіє, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько

Відкриває тебе для себе,

Щоб стати навіки соняшником.

Иван Драч "Чому ти серце, все болиш частіш?.."

Чому ти серце, все болиш частіш?

Пора б тобі вже бути бронзовіш,

А ти кипиш, од муки розпанахане,

Вогонь горить буйніш — не тихне і не тахне.

Я чую, як в мені у золотім вогні

Жар-птиця фенікс зводиться на дні,

Як бавить пір’я, як поводить оком

І в кожні пологи разить електрошоком.

До краю розшматовує істоту,

Буденну і тверду мою достоту,

Дощенту вимордовує, розкраює,

Жахає пеклом, де там к бісу раєм!

Злітає, мов з гнізда, ламає жахно ребра,

Душі бездушно полишає жебра,

Із лютістю нещадною мене

Лиш попелом на сторони війне

І геть злітає горда — неймовір’я, —

Мені перо лишивши, мале пір’я,

Яким пишу про клекіт сонця спомин,

Весь знищений і чорний — в сажі комин!

Я довго гою свої дивні рани,

Все кутаю в канупери й катрани,

Закаююсь горіти в тому грищі,

Ледь зводжуся на власнім попелищі!

Аж чую — знов! Знов золоте пташатко

Мене жахає вогняним початком,

В’є фенікс знову золоте гніздів’я,

Меча загнавши в душу по руків’я!..



Драч (слева направо), кинорежиссер, скульптор Синько, директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины Жулинский (август 2003)

Иван Драч "Без тебе світ – це тьмавий морок"

Без тебе світ — це тьмавий морок.

Без тебе не біжить вода.

Без тебе кожен камінь — ворог,

Подушка каменем тверда.

Без тебе сонце — повне ночі,

Без тебе ночі — без кінця,

Для тебе ж ночі я доточую,

Для тебе місяця — вінця.

Без тебе небо — повне криги,

Стоять в душі самі льоди,

Без тебе світ — це ж тільки крихти

Моєї зимної біди.

Без тебе, що мені без тебе —

Нема мене на всі світи…

Тож нахились блакитним небом,

Тож святом сонця освяти!..

Светлая память! Покойтесь с миром!