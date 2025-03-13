Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа.

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Что сказал Трамп о потере украинских территорий

По словам президента США, его представители "обсуждают с Украиной территории, которые будут сохранены и потеряны, и все другие элементы окончательного соглашения".

Мы обсуждали понятие земли, потому что не хотим тратить время на прекращение огня, если это не будет иметь значения. Поэтому мы говорим: "Смотрите, это вы можете получить, а это то, что не можете". Они обсуждают НАТО и пребывание в НАТО. И все знают, какой ответ на это. Они знают этот ответ уже сорок лет, если быть откровенным,

– сказал он.



