Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа.

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Що сказав Трамп про втрату українських територій

За словами президента США, його представники "обговорюють з Україною території, які будуть збережені та втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди".

Ми обговорювали поняття землі, бо не хочемо марнувати час на припинення вогню, якщо це не матиме значення. Тож ми кажемо: "Дивіться, оце ви можете отримати, а це те, що не можете". Вони обговорюють НАТО і перебування в НАТО. І всі знають, яка відповідь на це. Вони знають цю відповідь вже сорок років, якщо бути відвертим,

– сказав він.



