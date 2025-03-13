Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Чому ні США, ні Європа не мають плану щодо України

Співрозмовник ВВС, близький до Кремля, говорить, що немає пропозицій щодо конкретного плану врегулювання, який був враховував позиції воюючих сторін.

Потрібно писати драфти паперів. Це все потребує часу. Гарантії безпеки України? Треба сідати за стіл з українцями і обговорювати це, намагатися зрозуміти, які "червоні лінії" у Путіна. Нейтральний статус України? Теж треба сідати й обговорювати. А поки що жодного плану немає. Причому ні в кого – ані в американців, ані в європейців, ані в українців, ані в росіян.

Він підкреслив, що Путін міг би призначити когось на кшталт спецпредставника, як-от Кіт Келлог в Америці. Але у Кремлі про це не говорять. У Києві теж немає такої людини.

Цікаво! Помічник Путіна Юрій Ушаков казав, що Росія може сформувати окрему делегацію для роботи з американцями. Поки що це не втілили в життя.

Європейці проводять екстрені саміти у Парижі та Лондоні, але теж не можуть створити чіткий план завершення війни. Їм важко домовитися щодо гарантій безпеки для України.

Війна триває, Київ і Москва не говорять

Звичайно, головна проблема полягає в тому, що це дуже складні та політично чутливі питання. Щоб досягти угоди, країни, які вели жорстоку війну з неймовірним рівнем насильства, мають піти на складні компроміси. Це дуже важко. Звичайно, протягом останніх тижнів змінилося багато чого, але в якомусь сенсі можна сказати, що поки що не змінилося нічого,

– висловився Семюел Чарап, старший науковий співробітник дослідницької корпорації RAND.

Джон Лаф, старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій (NEST) і колишній представник НАТО в Москві, вважає, що зараз триває така стадія, яка передує реальним переговорам.

Швидко покласти край війні, як про те говорив Трамп, неможливо. А вирішення питань, пов'язаних із репараціями та замороженими активами, може тривати місяці, якщо не роки.