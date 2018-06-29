В оккупированном Крыму Россия испытала турбину Siemens, – СМИ

В оккупированном Крыму Россия провела испытания турбины Siemens. Таким образом Россия приближается к возможности запуска турбин и начала их использования для изготовления электроэнергии для оккупированного Крыма.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как отмечает издание, соответствующее заявление сделало Министерство энергетики РФ. Указано, что это первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в оккупированном Крыму вопреки санкциям Европейского союза.

В министерстве оккупантов заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи оккупированного Симферополя.

Эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens. Несмотря на это в компании Siemens заявили, что тестирование произошло без их согласия.

Напомним, в июле 2017 года Россия хотела осуществить монтаж газовых турбин производства немецкого концерна Siemens в оккупированном Крыму. Немецкий концерн Siemens признал, что его продукция (газовые турбины) попала в оккупированный Крым в обход санкций. Впоследствии Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы по этим поставкам.