Скандал вокруг сотрудничества Siemens с Россией продолжается: немецкая прокуратура определила по

Из-за нелегальных поставок в оккупированный Россией Крым группа компаний Siemens стала центром внимания немецкого правосудия: прокуратура начала производство против трех сотрудников концерна. Siemens же считает себя жертвой в этой ситуации.

Об этом сообщили в немецком издании Spiegel.

Читайте также: Наряду с "церковным" в Германии могут ввести "налог на мечети": причина, нюансы

По делу о незаконном экспорте газовых турбин Siemens в Крым прокурор Гамбурга подозревает трех граждан Германии, работающих в мюнхенской промышленной группе в Санкт-Петербурге. Работники концерна, вероятно, нарушили эмбарго. Прокурор Гамбурга считает себя ответственным за это дело, поскольку турбины были экспортированы в Россию именно через порт Ганзейского города.

Siemens видит себя в роли жертвы своих российских покупателей: турбины стоимостью в 213 миллионов евро были заказаны для проекта электростанции в Тамани – на юге России, куда и были доставлены. Но потом они вдруг появились на соседнем полуострове – в Крыму, где были встроены в новые электростанции, предназначенные для обеспечения региона.

Крым принадлежит Украине, но оккупирован Россией, поэтому экспорт туда нарушает Закон о внешней торговле. Siemens подавал иски в российские суды об отмене контракта или возврате турбин, но сейчас безуспешно.

К слову, Siemens не впервые попадает в международные скандалы. В частности, в 2012 году власти Ирана заподозрили немецкую компанию в поставках оборудования со встроенными микроскопическими взрывными устройствами, которые должны были вызвать аварию на ядерном объекте. Siemens все обвинения отрицала и уверяла, что полностью прекратила сотрудничество с иранскими ядерными предприятиями еще с 1979 года.

Скандал вокруг "крымских турбин" Siemens разворачивался следующим образом:

В марте 2017 года Siemens передала в Россию газовые турбины. Тогда же появилась информация, что компанию, совладельцем которой является Siemens, наняли для помощи в установке этих турбин в аннексированном Россией Крыму.

В середине июля 2017 концерн признал, что его продукция попала в оккупированный Крым в обход санкций. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оправдываясь, заявил, что турбины, установленные в Крыму, собранные из деталей российского производства.

В конце июля 2017 года Siemens заявила, что прекращает любые поставки энергооборудования российским государственным компаниям.

В августе 2017 года после скандала с турбинами Германия выступила за усиление санкций против РФ. И послы стран Евросоюза поддержали эту инициативу. Впрочем, это не помешало ОАО "Российские железные дороги" заказать поезда у немецкой компании Siemens, несмотря на введенные санкции Евросоюза.

В сентябре 2017 года компания Siemens отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы под давлением России.

В декабре 2017 года Siemens подписал первый крупный контракт с РФ после скандала из-за турбин, незаконно оказавшихся в Крыму.