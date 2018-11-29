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      Поруч з "церковним" у Німеччині можуть запровадити "податок на мечеті": причина, нюанси

      153 Читать новость на русском
      "Податок на мечеті"
      "Податок на мечеті" / 24 канал

      П'ять мільйонів мусульман мешкає у Німеччині, що становить до 8% населення країни. Податок вони сплачуватимуть для того, щоб з цих коштів фінансувалися мечеті, які наразі отримують кошти переважно з Туреччини, Ірану та Саудівської Аравії, що геть не влаштовує німецький уряд.

      Про це повідомило видання The Times.

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      46 мільйонів громадян Німеччини, що належать до різних християнських або єврейських організацій, щорічно сплачують до бюджету країни приблизно 12 мільярдів євро. Так званий Kirchensteuer, або "церковний податок" у розмірі коливається від восьми до дев'яти відсотків надбавки на податок на прибуток. Збирають його федеральні податкові органи. Надходження від цього податку становлять до 70% доходу католицьких і протестантських церков, при цьому серед населення він надзвичайно непопулярний.


      Потрібно припинити іноземні впливи на німецьких мусульман, – Зеєргофер

      Впровадження додатково аналогічного церковному "податку на мечеті" покликано, на думку німецького уряду, замінити фінансування мечетей з-за кордону. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив прямо, що хоче викорінити "іноземні впливи", якими, на його думку, пронизаний німецький іслам. У Берліні 28 листопада відбулася Конференція німецького ісламу, де, власне Зеєгофер заявив, що мусульманам необхідно "взяти організацію і фінансування своїх громад у свої руки". 

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      До слова, приблизно третина з 2700 мечетей у Німеччині керуються ісламською групою, що спонсорується Туреччиною. Начебто декотрі з імамів були інформаторами і повідомляли представникам турецького президента про дисидентські тенденції, а також молилися за перемогу Туреччини проти курдських військ у Сирії.

      Нагадаємо, позиція Німеччини щодо конфлікту в Азовському морі та введення воєнного стану в Україні неоднозначна. Зокрема, за словами прес-секретаря федерального уряду Штеффена Зайберта, введення нових санкцій проти Кремля можливо лише тоді, якщо це схвалять усі країни Євросоюзу: спершу потрібно провести переговори з усіма партнерами в ЄС. Тим часом канцлер Ангела Меркель висловила занепокоєння ескалацією російської агресії із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації.

      Що таке церковний податок у Німеччині? Будь-хто, хто живе або працює в Німеччині, зобов'язаний заплатити Kirchensteuer, навіть якщо він не є практикуючим вірянином. У межах католицької церкви, особливо в рамках Європейського союзу, існує єдина база даних. Тобто, оголошуючи себе атеїстом в Німеччині, людина повинна пам'ятати, що у випадку переїзду, наприклад у Польщу, інформацію про вихід з церкви буде передано. А це, у свою чергу, може створити проблеми, наприклад, якщо така людина захоче отримати церковний шлюб чи охрестити дитину. Зауважте, якщо платник податків заявляє про православне віросповідання – його податки підуть у російську православну церкву, бо української у переліку немає.

      Теги: Податки Релігія
      Джерело: 24 Канал
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