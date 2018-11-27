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      Німеччина виділить Україні величезну фінансову допомогу: відома сума

      2059 Читать новость на русском
      Німеччина виділить Україні велику фінансову допомогу
      Німеччина виділить Україні велику фінансову допомогу / Фото з відкритих джерел

      У Німеччині погодили виділення Україні значної суми. Так, 84,8 мільйонів євро, скерують на проекти технічної і фінансової допомоги.

      Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

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      Посол заявив, що у Берліні підписали українсько-німецький міжурядовий протокол про виділення Україні 84,8 мільйонів євро на проекти технічної і фінансової допомоги.

      Danke Deutschland, 
      – написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

      До слова, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Гроші Зброя
      Джерело: 24 канал
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