Німеччина виділить Україні величезну фінансову допомогу: відома сума

У Німеччині погодили виділення Україні значної суми. Так, 84,8 мільйонів євро, скерують на проекти технічної і фінансової допомоги.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Читайте також: Де в Україні буде запроваджено воєнний стан: детальна карта областей

Посол заявив, що у Берліні підписали українсько-німецький міжурядовий протокол про виділення Україні 84,8 мільйонів євро на проекти технічної і фінансової допомоги.

Danke Deutschland,

– написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Breaking! Щойно в Берліні підписали міжурядовий протокол про виділення Україні 84,8 млн. євро на проекти технічної і фінансової допомоги Danke Deutschland! pic.twitter.com/08hBie7nG9 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 27, 2018

До слова, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.