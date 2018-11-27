Німеччина виділить Україні величезну фінансову допомогу: відома сума
У Німеччині погодили виділення Україні значної суми. Так, 84,8 мільйонів євро, скерують на проекти технічної і фінансової допомоги.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.
Читайте також: Де в Україні буде запроваджено воєнний стан: детальна карта областей
Посол заявив, що у Берліні підписали українсько-німецький міжурядовий протокол про виділення Україні 84,8 мільйонів євро на проекти технічної і фінансової допомоги.
Danke Deutschland,
– написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.
До слова, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.
Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.